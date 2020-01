Malformations cardiaques : Une soixantaine d’enfants mauritaniens débarrassés de cardiopathies congénitales

Une mission médicale humanitaire de l’Ong du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires vient de boucler un séjour de cinq jours en Mauritanie.

Organisées en collaboration avec la ligue islamique mondiale en Mauritanie, et le centre national de cardiologie de Mauritanie, cette mission comprenant une vingtaine de médecins en majorité saoudiens a opéré, en chirurgie et par cathétérisme, 60 enfants mauritaniens atteints de malformations cardiaques, appelés cardiopathie congénitale. Il s’agit d’enfants issus essentiellement de couches les plus démunies, tirés de la base de données du centre, renseigne le directeur de l’établissement, le Pr. Ahmed Eba El Walaty.

Rappelons que cette Ong d’envergure mondiale avait séjourné au CNC en novembre dernier pour des interventions similaires, et qu’il entretient des rapports de partenariats fructueux avec ce centre auquel il apporte son expertise dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les pathologies cardiaques et le renforcement des capacités de ses équipes. Une option qui occupe une place importante dans la stratégie du CNC. Ainsi, une synergie d’actions s’est-elle vite instaurée entre les équipes saoudiennes et mauritaniennes, permettant le renforcement des capacités de ces dernières.