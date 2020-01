Perspectives de partenariat après les journées du Club Afrique Développement (Attijari Bank)

Une journée « B To B » organisée dans le cadre d’une mission multisectorielle en Mauritanie, du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafabank a permis 83 rencontres, impliquant 166 entreprises venues de plusieurs pays (Mauritanie, Maroc, Mali, Egypte, Tunisie et Sénégal), selon les organisateurs.

Cette mission multisectorielle était axée sur le thème « industries extractives : nouvelles opportunités multisectorielles d’investissement » en Mauritanie.

La Mauritanie est un pays producteur de fer, d’or, de cuivre.. dans lequel plus de 900 indices miniers ont été répertoriés.

Les contacts établis à Nouakchott ouvrent de bonnes perspectives de partenariats concernant « les mines, l’énergie, l’industrie, le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP), la pêche, les assurances….. ».

Les participants à ces journées ont visité le Port Autonome de Nouakchott (PANPA) dit « Port de l’Amitié » ce jeudi.