Autour d’un thé : Faux

Qu’Allah nous révèle le « bien » du faux ! Le faux et l’usage du faux. Il n’y a pas que les faux médicaments et les faux produits alimentaires qui ont fait des ravages en vies humaines. Envahissant, le faux est partout. Tu n’as qu’à ouvrir les yeux et constater. Et pas seulement les choses fausses : les personnes aussi. De faux médecins plus de faux médicaments, c’est explosif, nocif, triplement mortel, directement PK7 ! Les prestataires de services pour l’enseignement ? Faut les entendre se présenter avec leur prétendu bachot, master ou même doctorat : « J’ai né à Nouadhibou. Moi faire concours pour chercher travail ». Les faux enseignants, ça existe tout autant que les faux professeurs, les faux avocats, les faux comptables, les faux hommes d’affaires, les faux directeurs, les faux chauffeurs de taxi, les faux marabouts, les faux rappeurs, les faux vendeurs de cure-dents, les faux danseurs de Jaguar, les faux diplomates, les faux militants des droits de l’homme, les faux imams, les faux soutiens du président Ghazouani, les faux opposants, les faux n’importe quoi, les faux ministres et les faux présidents. Avec, parmi eux, des « totalement » faux, de fabrication locale made in Nouakchott. On compte, des indépendances à nos jours, une dizaine de présidents, un peu moins ou un peu plus. De vrais ou de faux ? Tous vrais ou tous faux ? Peut-être ceci, peut-être cela. En tous cas, certainement de faux diplômes sur la base desquels présidents et ministres choisissent leurs faux collaborateurs. Faux diplôme, plus faux fonctionnaire, plus mauvaise moralité, sans un seul grain de civisme, ça donne quoi que ce mélange-là ? Où le pays pouvait-il donc aller ailleurs que là où il en est maintenant ? Et l’on semble prendre les mêmes et recommencer ! Chassez le naturel, il revient au galop. Le saupoudrage, ça ne mène nulle part… puisque, fatalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, tout comme les mêmes hommes produiront les mêmes réflexes. Le Président est parti. La délégation qui l’accompagne. Liste. Première Dame. Note de service pour untel à la direction générale de tel établissement, après un bras de fer entre untel et untel. Agence Mauritanienne d’Informations. Le Président est revenu. Réunion du faux conseil interministériel aujourd’hui. Incinération de centaines voire de milliers de tonnes de faux produits alimentaires et de faux médicaments hier. Ouverture de session de travaux de la commission patati patata avant-hier. Puis encore départ du Premier ministre pour quelque part. Et retour du ministre de ceci ou de cela. Cercle vicieux infernalement infernal. Le peuple est en orbite. Le gouvernement sur une autre planète. Les vrais problèmes laissés en l’état. Les faux débats mis en exergue. Faux et usage de faux. Faux de continuer à nous abreuver de l’ex-Président. Faux de continuer à nous demander d’accorder encore et encore du temps au nouveau Président. Faux de continuer à regarder s’enfoncer davantage l’école, sans aucune mesure concrète de nature à entamer un quelconque processus de réforme. Faux de voir agoniser la SNIM, avec de fausses d’annonce de sa guérison. Faux de continuer à ignorer les conclusions compromettantes du rapport de la Cour des Comptes. Faux de passer sous silence le scandale des livres scolaires dont l’institution en charge de sa production a décaissé des centaines, voire milliards, d’ouguiyas. Faux de continuer à regarder impuissamment les populations vulnérables mourir à petit feu, de faim, de maladie et d’ignorance. Il est temps de décréter, enfin, la fin du faux et de l’usage du faux ! La fin des fausses annonces. La fin des faux semblants. La fin des fuites en avant. La fin de la langue de bois. La fin des faux bonds. La fin des fausses promesses. La fin des fausses tendances. La fin des fausses orientations. Le pays a tellement souffert du faux et des faussaires ! Il est vraiment temps de lui offrir un bon départ. S’il vous plaît, Monsieur… si vous ne voulez pas être un faux président ! Salut.

Sneiba El Kory