Football : La Coupe du maire de Dar Naïm est lancée

Équipés par le projet urbain de Caritas, trois cent vingt jeunes footballeurs, représentant vingt clubs de quatre différents quartiers –Hay Tessir, Zone 18, Zatar et Zone 2 – en raison de cinq clubs par quartier, se sont lancés, le samedi 18 Janvier 2020, à l’assaut de la Coupe du maire de Dar Naïm (U-15). L’ambiance était fort festive au stade municipal de Dar Naïm, lors du lancement officiel de la seconde phase de cette compétition, première du genre. Deux poules de quatre ont été constituées. En match d’ouverture, Kréa s’est imposé sur la plus petite des marges 1 à 0, face à Mourabitounes. La finale est programmée au 1er Février prochain.

Le Projet Urbain a pris en charge toute la logistique du tournoi (équipements, ballons, filets, campement, jeux de maillots), placé sous le thème : « Football, facteur d’éducation et de cohésion sociale». Le maire de Dar Naïm, Moma ould Ghotob ould Moma, a exhorté les jeunes compétiteurs à une saine émulation, dans la sportivité et la volonté de s’approprier ledit thème. Et de remercier Caritas Mauritanie pour son appui sans cesse renouvelé à toutes les populations de sa commune à travers des projets porteurs.

Yacouba Kissima Tandia, coordinateur du projet de Caritas, a salué la tenue de la compétition, transition générationnelle, selon lui, permettant d’assurer la relève et moment privilégié à découvrir des talents en herbe. « Le tournoi permettra d’ancrer davantage », a-t-il fait remarquer, « la fraternité, l’entraide et la cohésion sociale chez les jeunes footballeurs et de botter en touche l’extrémisme violent et la délinquance juvénile ».

Grâce au Projet Urbain, diverses activités culturelles et sportives entretenues durant toute une année ont permis de redonner vie et espoir aux quartiers de Dar Naïm. Caritas entend y valoriser le potentiel local et le rendre le plus visible possible.

--------------------------------

AG extraordinaire de la FHBRIM le 2 Février

En proie à une crise latente, la Fédération mauritanienne de Handball tiendra, sauf nouveau rebondissement, son Assemblée Générale extraordinaire le 2 Février 2020, à la mairie d’El Mina. Karim Jeïlany, président du club de Chinguetti, a confirmé sa candidature contrairement à Ba Hamady qui n’a pas encore officiellement fait part de son intention. Qualifiées de « diversion » de nature à retarder le processus, les tractations engagées par la Confédération Africaine de Handball se sont soldées par un échec. Après avoir demandé un report, dans un premier temps, pour pouvoir dépêcher à Nouakchott un superviseur, la CAHB priait, dans un second temps, les frondeurs de lui envoyer les textes (statuts et règlement intérieur de la FHBRIM). Au grand étonnement des protestataires dénonçant le «parti pris évident » de l’instance africaine qui leur recommandait en suivant de laisser l’actuel président poursuivre son mandat. Une proposition « saugrenue », selon ceux-ci qui entendent aller jusqu’au bout.

Des griefs sont formulés à l’encontre d’Ould Ichiddou : gestion « opaque» et entretien d’une léthargie engluant la FHBRIM. « Depuis le Challenge Trophy de Mars 2019 », signalent les contestataires, « aucune activité n’a été organisée. En faisant appel à Nagi ould Ichiddou pour diriger la fédération, notre souci était d’aller de l’avant avec lui. Malheureusement, force est de constater que nous avons reculé ». Sur un collège électoral de vingt-six votants, les frondeurs disent disposer de vingt-un : neuf membres du comité directeur sur dix, six ligues et six clubs. Le président de la FHBRIM et son comité directeur semblent donc à couteaux tirés.

Une première médiation menée par le ministère de la Jeunesse et des Sports n’avait pas abouti. D’où la convocation de l’AG élective suite au dépôt de la motion de défiance par les deux tiers des membres du comité directeur de la fédération pour déboulonner Ould Ichiddou. Initialement prévue le 26 Octobre 2019, l’AG extraordinaire fut reportée à la demande de la CAHB. Pour rappel, le règlement et les statuts de la FHBRIM prévoient (articles 20 et 23) que suite au dépôt d’une motion de défiance des deux tiers du comité directeur et faute d’entente menée sous les auspices du département de tutelle, une Assemblée générale élective est convoquée.

---------------------------------

Le DTN Luis Fuertes s’en va

Le directeur technique national Luis Fuertes Sastre (53 ans) a décidé de lever les voiles. À une année de la fin de son contrat avec la FFRIM, l’espagnol a décidé de privilégier de plus vertes prairies. Suite à une proposition fort alléchante – un mirobolant salaire trois fois plus élevé que l’actuel en Mauritanie – il s’engagera, au cours des prochaines semaines, avec un club chinois de première division, au poste de directeur sportif.

Après s’être donné un temps de réflexion, Luis Fuertes n’a pas daigné faire part de son choix à son désormais ex-employeur. Se réfugiant dans un silence de cathédrale, le technicien n’est tout simplement pas retourné en Mauritanie après les vacances de Noël. Drôle de manière pour un collaborateur réputé professionnel. À l’expiration du délai de réflexion, la FFRIM a décidé de tourner la page de l’ancien responsable du centre de formation du FC Valence. La fédé choisira son successeur suite à un appel d’offres international. Rien n’est encore décidé quant au profil du futur DTN. Mais tout laisse à croire que le choix se portera sur un technicien expatrié.

Fuertes était arrivé en Mauritanie en 2014 et avait en charge l’Académie nationale. Il cumulait cette fonction avec celle d’entraîneur des Mourabitounes U17. C’est en 2016 qu’il fut nommé directeur technique national, en remplacement de feu Ray Fall.

------------------------------

Éliminatoires Mondial U-20 : Difficile apprentissage des féminines

Des débuts difficiles pour la sélection nationale U-20 dames de Mauritanie qui effectuait son entrée en lice en éliminatoires du Mondial 2020 de la catégorie. Pour leur toute première participation, les féminines juniors se sont lourdement inclinées (0-6) au match aller de leur confrontation avec leurs homologues de la Guinée-Bissau, samedi dernier à Cheikha Boïdiya. Courageuses, les protégées d’Abdoulaye Diallo ont tout donné mais ont buté sur une sélection bissau-guinéenne supérieure sur les plans physique et technique. La manche retour aura lieu le 2 Février prochain à Bissau.

------------------------------

Éliminatoires CAN 2021 : La Mauritanie affrontera le Burundi en Mars

Initialement prévue en Septembre 2020, la double confrontation entre les Mourabitounes et le Burundi aura finalement lieu dès le mois de Mars. Dans une circulaire envoyée à la FFRIM, l’instance dirigeante du football africain a informé « qu’il a été décidé de changer les dates du tournoi final de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, des mois de Juin-Juillet aux mois de Janvier-Février de la même année », après une réunion tenue le 15 Janvier dernier au Cameroun. « Afin d’accommoder ce changement, la CAF a par conséquent décidé de modifier les dates des éliminatoires de la CAN 2021 et celles de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 », peut-on lire dans la missive.

Le groupe de Corentin Martins va donc devoir affronter les Hirondelles plus tôt que prévu, dans un peu plus de deux mois (entre le 23 et le 31 Mars), pour le compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de ladite. Les Mourabitounes vont recevoir leurs homologues burundais à Nouakchott, avant de disputer la manche retour à l’extérieur, dans la foulée. La réception du Maroc (5ème journée) aura lieu en Juin et le déplacement en terre centrafricaine (6ème journée) se fera en Septembre. Quant aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, dont le tirage au sort se déroulera mardi prochain au Caire, elles débuteront en Octobre.