Journée sur l’investissement dans les industries extractives du Club Afrique Développement/ATTIJARI Bank

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM) abrite depuis ce mercredi deux journées sous le thème « industries extractives : nouvelles opportunités multisectorielles d’investissement » en Mauritanie, organisée par le Club Afrique Développement du Groupe Attijari Wafabank.

Les décideurs et cadres d’une soixantaine d’entreprises de Mauritanie, d’Egypte, du Sénégal, du Mali et du Maroc participent à cette rencontre.

Au programme plusieurs présentations et une visite de terrain, «découverte, évolution et perspective des industries extractives en Mauritanie. Développement d’un écosystème performant des industries extractives et opportunités d’investissement » impliquant plusieurs intervenants (hauts responsables issus de différents départements ministériels),

Dans son allocution d’ouverture, le DG d’Attijari Bank Mauritanie, Mohamed Boubrik a salué « le lancement de la première mission sectorielle du Club Afrique Développement, avec la participation d’entreprises venues de plusieurs pays. Le développement des industries extractives dans les secteurs des mines et des hydrocarbures en Mauritanie, va induire une nouvelle

dynamique d’investissement multi-sectorielle et d’affaires conséquentes » avec un effet d’entrainement sur « les infrastructures, les transports, les services, l’immobilier, mais aussi les secteurs sociaux ».

Pour sa part, Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement, a rappelé que depuis le début des activités du club, le gouvernement a pris plusieurs mesures en faveur « de la promotion des opportunités d’investissement» dans le cadre d’une action visant à multiplier les échanges entre économies africaines.