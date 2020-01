Des cardiologues mauritaniens aux 30emes journées européennes de cardiologie

Une équipe de cardiologues mauritaniens du centre national de cardiologie (CNC) a participé aux 30e journées européennes de la société française de cardiologie, qui se sont tenues du 15 au 18 janvier 2020 au Palais des Congrès de Paris. Un rassemblement annuel de toutes les sommités des pathologies cardiaques pour faire le point sur les avancées en matière de recherche et d’innovations médicales et technologiques, à travers d’importants exposés.

Conduite par le directeur du centre, le Pr. Ahmed Eba El Welaty, l’équipe mauritanienne était composée de Dr Mohamed Jiddou, président de la société mauritanienne de cardiologie, le Pr. Horma Ould Zein, Dr. Issa Kharchi, Dr. Varha Isselmou, Pr. Abdallahi Sidi Aly et le Pr. Bâ Mohamed Lemine. Les spécialistes mauritaniens ont activement contribué aux différentes activités de cette édition. Plus d’une centaine de présentations portant sur différents aspects des pathologies cardiaques étaient au menu des 4 jours d’échanges fructueux.

Il faut signaler que les pathologies cardiaques sont la première cause de mortalité au monde, et que les populations des pays à revenus faible ou intermédiaire sont les plus durement touchées et que 80% des AVC et des crises cardiaques prématurés peuvent être évitées. Dès lors se pose la question de savoir comment améliorer la prévention et la prise en charge. Ce fut d’ailleurs le thème de l’émission Priorité Santé de RFI à laquelle a été convié le directeur du CNC, le Pr. Eba aux côtés de ses homologues, Pr. Roland N’Guetta, cardiologue interventionnel à l’institut de cardiologie d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et du Pr. Jean-Jacques Monsuez, chef service de cardiologie à l’hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis, membre du Conseil d’administration de la société française de cardiologie (SFC).