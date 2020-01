Arrestation du Blogueur Mohamed Ali ould Abdel Aziz

Un blogueur mauritanien du nom de Mohamed Ali ould Abdel Aziz, prochede l’anc ien chef de l’Etat Mohamed ould Abdel Aziz, est arrêté depuis lundi soir et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de la Sûreté d’Etat (DSE).

A l’origine de cette interpellation, des écrits très critiques vis-à-vis du nouveau chef de l’Etat, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani et ses collaborateurs, notamment le premier Ministre, Ismaël Bodde ould Cheikh Sidya et le ministre de l’Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.

L’arrestation de ce blogueur par la police politique apparait comme un nouvel épisode de la « guerre » Ghazouani/Aziz à travers les réseaux sociaux.

-------------------------------

Communiqué explicatif du ministère de l’intérieur et de la décentralisation :

"Suite à des informations diffusées sur l'arrestation, par les autorités sécuritaires dans la soirée du 20 janvier 2020, d'un citoyen en raison d'actes relevant de la cybercriminalité, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation tient à éclairer l'opinion publique sur les circonstances de l'affaire en déclarant que la personne concernée est soupçonnée d'utiliser un système d'information pour produire et publier des enregistrements contenant des insultes à l’encontre des ascendants d’autrui et des incitations racisme et à la haine, ce qui est contraire à nos valeurs morales, aux enseignements de notre sainte religion et aux lois en vigueur dans le pays.

Les autorités sécuritaires poursuivent les investigations sous la supervision du Parquet général.

Il convient de noter que les procédures d’enquête et tout ce qui en relève, comme l'arrestation, l’a été conformément aux dispositions du code de procédure pénale qui garantissent aux prévenus tous leurs droits y compris celui de comparaitre devant le juge compétent".