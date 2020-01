Conseil Régional du Trarza : lancement d'un atelier d'échanges

Le Conseil Régional du Trarza a procédé lundi 20 janvier 2020 à l'Institut Supérieur des Sciences Technologiques (ISET) au lancement d'un atelier de réflexion et d'échanges sur les bonnes pratiques en matière de planification du développement local intégré. La cérémonie de lancement de l'activité a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Soueidatt en présence du Wali du Trarza, du président du Conseil régional du Trarza, Mohamed Ould Brahim Ould Seyid, du maire de Rosso, Bemba Ould Daramane et des autorités sécuritaires et responsables régionaux des différents services de la wilaya. La vingtaine de participants ont écouté les communications liées à la problématique de la décentralisation aussi bien en termes de défis que de perspectives et d'opportunités. Les exposés ont été suivis de débats riches et fructueux entre participants modérés par le président du Conseil régional et le maire de Rosso en plus de quelques réponses et d'éclairages des experts qui animent les journées de réflexion. Cet atelier, mis en oeuvre par le Conseil Régional du Trarza en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), est le premier du genre organisé au niveau de l'intérieur. La session qui a commencé le 20 janvier se poursuivra jusqu'au 23 courant.