COMMUNIQUE DE PRESSE: Mattel renouvèle son partenariat avec le Marathon International de Nouadhibou

Pour la 4ème année consécutive, Mattel renouvèle son partenariat avec le Marathon International de Nouadhibou en tant que sponsor officiel.

En effet, Monsieur Elyes Ben Sassi, Directeur Général de Mattel et Monsieur Mohamed Haidara, Directeur Général du Marathon International de Nouadhibou ont procédé à la signature de la convention de sponsoring de la 10éme édition du Marathon qui aura lieu le 19 avril 2020 à Nouadhibou.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Mattel visant à promouvoir le sport en Mauritanie à travers des évènements sportifs nationaux de renommée tels que le Marathon international de Nouadhibou qui regroupe chaque année plus de 3000 coureurs de différentes nationalités.

Le Sponsoring officiel de la 10éme édition du Marathon International de Nouadhibou par Mattel vient ainsi couronner la collaboration fructueuse entre les deux institutions durant les éditions précédentes. A cet effet, Monsieur Elyes BEN SASSI a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir le Marathon international de Nouadhibou pour la 4ème année consécutive. Ce grand évènement est l’occasion pour nous de confirmer notre soutien au sport national et de réaffirmer notre rôle d’entreprise citoyenne entièrement engagée dans le développement de son environnement »

Pour sa part, Monsieur Mohamed HAIDARA a déclaré « l’ensemble des volontaires, sportifs et membres de notre marathon est fier et honoré d’avoir gagné, encore une fois, la confiance de MATTEL SA et bénéficié du soutien de notre partenaire à travers ce sponsoring officiel. VIVE le partenariat entre MATTEL SA et le Marathon International de Nouadhibou »