La TVM a-t-elle rompu avec la langue de bois ?

Le 16 janvier 20, la TWM a publié, au cours de son journal de 20H, un reportage sur l’état de certaines infrastructures de la capitale. Les reporters de la chaine publique se sont rendus dans les trois wilayas de la capitale où ils ont effectué des reportages sur l’état des écoles et des routes. Ils ont interrogé des enseignants, des parents d’élèves, des commerçants et des passants. Et pour la première fois, ils ont recueilli et publié les impressions de leurs interlocuteurs qui ont osé dire tout le mal qu’ils pensent de leurs infrastructures de base. Ils ont déploré, y compris les enseignants, le déficit de personnel, le niveau déficient de ceux qui officient dans les écoles, le manque de table-bancs poussant les enfants à s’entasser à trois voire quatre par table, le délabrement des salles de classes dont certaines sont fissurées, constituant même par endroit, un danger public, l’insécurité dans et autour des écoles…

A propos des routes, les personnes rencontrées ont tous stigmatisé leur mauvaise qualité, affirmant qu’elles se détériorent quelques temps après leurs construction. Elles n’ont pas manqué de critiquer la pertinence dans le choix de leur emplacement et la complicité des bureaux de contrôle et de suivi.

Une première dans les annales de la TVM, habituée jusqu’à il y a quelques petits mois à endormir son maigre audimat avec la langue de bois des ministres, des secrétaires généraux, des DG et PDG, des acteurs politiques suppôts du pouvoir et des éloges sur les fameuses réalisations de la décennie d’Ould Abdel Aziz…

En suivant ce reportage, on se croirait sous d’autres cieux ou sur des chaines privées comme Al Mourabitoune, par exemple. Et pourtant c’est cette même TVM qui avait couvert l’inauguration de bon nombre de ces réalisations, avec de gros reportages et distribution de parole aux responsables et citoyens qui les couvrent de fleurs. Autre temps, autre mœurs.

Depuis son arrivée à la tête de la première chaine publique, son patron, Abdallahi Ould Ahmed Daamou s’efforce de corriger la mauvaise image que cette chaine auprès des téléspectateurs mauritaniens. Ainsi, on assiste à une certaine amélioration de la grille des programmes, avec des débats contradictoires digestes. Et avec ce type de reportage et certainement d’autres émissions, la TVM tourne définitivement la page Aziz. Elle va renouer avec sa mission de chaine d’information au service des citoyens. On se rappelle qu’il ya quelques mois, la TVM avait décommandé une émission sur les réalisations du président sortant, inimaginable sous le règne l’ancienne patronne de la chaine.