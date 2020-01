Durant trois jours, du 14 au 16 janvier 2020 Save the Children en, collaboration avec le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel (MAIEO), l'association des Imams et Oulémas et

les délégués régionaux de neuf wilayas a tenu un atelier de restitution et de présentation d'un guide de protection des enfants selon les textes de la jurisprudence Islamique, sur les modes de sensibilisation par le guide et sa vulgarisation auprès des communautés.

L'objectif de cette atelier, intervenant dans le cadre du Projet AFIA financé par l'Union Européenne, est de faire une restitution et une présentation d'un guide de protection des enfants selon l'Islam auprès des autorités religieuses, partenaires, collaborateurs et acteurs de

protection.

L'ouverture officielle a été lancée par M. Idrissa KEBE (secrétaire général du MAIEO), M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya (secrétaire Général du MASEF), M. José Luis Suarez Salazar (délégation de l'Union européenne), le représentant des Imams et M. Luis Pedro Lobo Albagnac (chef de mission de Save the Children Espagne en

Mauritanie).