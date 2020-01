Conseil inter-ministériel chargé de l'Enseignement : Mesures urgentes

Le comité inter-ministériel chargé de l'Enseignement, présidé par le premier ministre Ismaël Bodda Cheikh Sidiya, a pris trois décisions au cours d'une réunion organisée jeudi 16 janvier 2020. La première est le lancement d'un programme d'urgence en 2020 pour élargir la demande scolaire à travers la construction d'établissements du Fondamental et du secondaire et des structures de la formation technique et professionnelle. La deuxième est la création de comités régionaux composés des autorités administratives, des élus et des différentes parties concernées qui auront pour mission de procéder au diagnostic des écoles qui ne remplissent pas les conditions requises de sécurité et de propreté dans la perspective d'identifier leurs besoins pour une intervention d'urgence. La troisième est la mobilisation d'un budget pour la réhabilitation et l'entretien des infrastructures scolaires.