FBBRIM : Youssouf Fall, candidat à un deuxième mandat

Le président sortant de la FBBRIM, Youssouf Fall, a confirmé, mardi 7 Janvier 2020, sa décision de se présenter pour un deuxième mandat au poste de président de l’instance faitière de la balle au panier. Fall l’a annoncé dans une correspondance adressée aux membres du comité directeur, aux présidents des ligues régionales, commissions fédérales et clubs mais aussi aux représentants des joueurs, basket féminin, arbitres et entraîneurs, ainsi qu’à celui du collège des Académies, écoles et centres de basket-ball et au directeur technique national.

« Ancien joueur et capitaine de l’équipe nationale de basket-ball des années 70, directeur technique national, haut cadre du ministère de la Jeunesse et des sports de 1977à 2013, ancien ambassadeur secrétaire général de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) puis président de la Fédération mauritanienne de basket-ball de 2015 à nos jours, je pense bien connaître les réalités du basket-ball mauritanien, son potentiel, ses difficultés et le projet sportif qu’il convient de mettre en place pour le hisser au niveau qui lui sied sur les scènes nationale et internationale », a-t-il détaillé.

Fall en profite pour remercier les différents acteurs de leur appui durant le mandat écoulé et sollicite le soutien personnel de chacun pour la période 2020-2024. De fait, c’est à l’unisson que la famille du basket-ball mauritanien demandait au président sortant de briguer un second mandat pour « consolider les acquis ». Leurs vœux ont été exaucés. Après la validation de la candidature de Fall, ils devront maintenant battre campagne et matérialiser, le 1er Février prochain, lors de l’Assemblée Générale élective, leur soutien à leur candidat à travers une votation massive.