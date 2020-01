Coupe de la Confédération : Enugu Rangers arrache le point du nul face à FC Nouadhibou

Dans le groupe A, les Rangers d’Enugu se sont fait surprendre à domicile par la formation mauritanienne du FC Nouadhibou avant d’arracher le point du match nul 1-1, lors de la quatrième journée de la Coupe de la Confédération Total de la CAF 2019-2020.

Dès le coup d’envoi, les locaux sont les premiers à se montrer menaçants. Libre de tout marquage et seul devant le but, Nmamdi Egbujuo manque une occasion en or. Après une superbe action collective des Rangers, Emmanuel Madu trouve Egbujuo, qui tire mollement dans les bras du gardien mauritanien. Quelques instants plus tard, une frappe puissante de Kenechukwu Agu est déviée en corner par le gardien Drissa Kouyaté. Coup de théâtre à la 23’ : contre-offensive mauritanienne, Jacob Ezechiel Depode est fauché à l’entrée de la surface ! Tiré par Cheikh El Welly, le coup franc direct qui en découle trouve majestueusement le chemin des filets. Contre toute attente, les visiteurs mènent au score ! Et une erreur de George aurait pu être fatale aux locaux. Après une perte du ballon dans le camp, le cuir est récupéré par un attaquant du club mauritanien qui bute sur le gardien.

De retour de la pause, les Rangers donnent tout pour revenir dans la partie et finissent par être récompensés. 67’, faute sur Chinonso Eziekwe ! L’attaquant nigérian entré plus tôt dans le match à la place de Nnamdi Egbujuo est bien servi dans la surface. Tandis qu’il essaie de se retourner pour frapper vers les buts, la défense de Nouadhibou se rue illicitement sur lui. L’arbitre désigne le point de penalty. C’est Olasunkanmi Ibrahim qui se charge d’exécuter la sentence, remettant ainsi les deux équipes à égalité.

La séquence la plus passionnante du match arrive quelques minutes plus tard sur un jeu de billard. Les Mauritaniens manquent une bonne opportunité de reprendre l’avantage. Le gardien se détend une première fois pour contrer la frappe d’El Welly qui atterrit dans les pieds de Traoré. Ce dernier tente à son tour mais son tir échoue sur le montant droit de la cage… revient à nouveau dans ceux d’El Welly… qui frappe une nouvelle fois… avant d’être contré par la défense des Rangers ! Le public du Nnamdi Azikiwa Stadium pousse à l’unisson un ouf de soulagement.

Nouadhibou et Rangers conservent les troisième et quatrième places au classement avec 2 points chacun, gardant une petite chance de se qualifier dans un groupe A dominé par Pyramids (12 points), déjà qualifié, et Al Masry (6 points).