HRW demande l’abrogation des lois répressives

Le nouveau président mauritanien «devrait inscrire dans ses priorités l’abrogation des lois répressives qui limitent la liberté d’expression, garantir les droits des femmes et ordonner aux forces de sécurité de respecter le droit à manifester pacifiquement », explique le document.

Sous le règne de Mohamed ould Abdel Aziz, des jeunes actifs sur les réseaux sociaux, à l’image de Cheikh ould Jiddou et Abderahmane ould Weddady ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs mois pour avoir dénoncé des faits de corruption présumée.

« Le président Ghazouani devrait inscrire dans ses priorités une réforme qui n’a que trop tardé, celle d’un Code Pénal (CP) extrêmement dur, qui prévoit la peine de mort pour les affaires de blasphème et qui est de fait utilisé de fait pour museler l’expression. Le nouveau président devrait prendre des mesures décisives pour veiller à ce que les femmes et les filles survivantes de violence reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour aller de l’avant», selon Eric Goldstein, directeur par intérim de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Right Watch (HRW).