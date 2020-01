Fonds d’Aide publique à la presse privée: le SJM pour une révision des critères de distribution

Le Syndicat des Journalistes de Mauritanie (SJM) invite le gouvernement à revoir les conditions l’éligibilité au fonds public d’aide à la presse privée, dans une déclaration rendue publique mardi

soir.

Ce fonds est de 20 millions de MRU a été réparti cette année entre 255 sites, 111 journaux, 10 chaines de radios et 5 chaines de télévision, soit un total de 376 organes de presse.

Le SJM conteste la réalité de l’existence d’une centaine de journaux et près de 200 sites admis à bénéficier de ce fonds.

La déclaration annonce la soumission prochaine au gouvernement «d’une demande d’ouverture d’une enquête sur la distribution du fonds 2019, notamment la conformité de ce travail à certains critères, les conditions d’éligibilité et la révision globale de la loi pour aider la presse à sortir de la situation désastreuse dans laquelle elle se débat depuis plusieurs années ».