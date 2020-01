Dans notre société, l’Islam prescrit des leçons et pratiques sociales en appelant les populations à la tolérance et à la prise de conscience.

Pour ce faire, l’intérêt de développer des outils de sensibilisation et de communication adaptées aux différents contextes socio-culturels est primordial pour une dynamique de changement de

comportements face à la vulnérabilité des enfants en mobilité.

A cet effet, dans un souci de prise de conscience des populations et communautés sur les risques liés à la mobilité des enfants, Save the Children, en collaboration avec le ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel (MAIEO), l’association des Imams et Oulémas

organisent 3 jours d’atelier de restitution et de formation sur un guide de protection des enfants selon les textes de la jurisprudence Islamique, sur les modes de sensibilisation et de vulgarisation.

L’objectif de ces ateliers intervenant dans le cadre du Projet AFIA financé par l’Union Européenne est de faire une restitution et une présentation d’un guide de protection des enfants selon l’Islam

auprès des autorités religieuses, partenaires, collaborateurs et acteurs de protection.

Cette restitution sera un parcours sur le long processus de réalisation dudit guide, du but de sa création, le contenu desarguments islamiques et les textes de la jurisprudence islamique sur la protection des enfants.

Par ailleurs, Il est important de rappeler que le guide de protection élaboré par Save the Children et le MAIEO (ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel) est destiné à

l’appropriation par les autorités religieuses en les encourageant à

s’impliquer davantage aux changements d’attitudes et de pratiques de traite et d’exploitation des enfants.