Conclave Mauritanie/Maroc sur la régionalisation

Nouakchott abrite lundi et mardi (13 et 14 janvier) une rencontre mauritano-marocaine sur la régionalisation, sous le thème « la gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc » avec la participation de plusieurs centaines de présidents de régions, maires de communes, hauts fonctionnaires et experts de la décentralisation.

Ce conclave est organisé par l’ambassade du Maroc à Nouakchott, en collaboration avec le gouvernement de Mauritanie par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.