Inauguration de la Nouvelle Agence GBM de Nouadhibou : Une opération réussie

La Générale Banque de Mauritanie a procédé samedi 11 janvier 2020 à l'inauguration de sa nouvelle Agence de Nouadhibou. Plusieurs personnalités officielles ( le Représentant du Wali, celui de la ZFN, le vice-président du Conseil régional, le Maire) et du monde des banques et des affaires ont assisté à la cérémonie d'inauguration à laquelle ont aussi participé les plus hauts responsables de la GBM, notamment son président du conseil d’administration, M. Kane Ousmane, sa jeune Directrice Générale, Dr Leila Bouamatou et ses deux directeurs généraux adjoints. Dans son allocution, le DGA responsable de la filiale de Nouadhibou, M. Mokhtar Ould Bouzevra a, au nom du Comité de direction de la Banque et au nom de l’ensemble de son personnel, souhaité la bienvenue à ceux qui ont répondu à l’invitation. ‘’J’ai le plaisir et l’insigne honneur de vous accueillir à cette cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de notre Agence de Nouadhibou. Je vous remercie infiniment d’avoir répondu à notre invitation, et d’être venus aussi nombreux partager avec nous ces moments de fête, dira-t-il.

Moment historique

Lui succédant, le PCA s’est dit honoré d’être là, ‘’pour prendre part à cette cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence de la Générale des Banques de Mauritanie à Nouadhibou. Ma pensée va, bien entendu, à ceux qui ont consacré leur énergie et leur intelligence à la construction de la première, et toujours unique, banque d’affaire de notre pays. Je pense à Mohamed Bouamatou qui a su bâtir une banque aux fondations si solides qu’elle a pu survivre à tant d’efforts, à tant d’initiatives, à tant de projets d’anéantissement de votre banque. Je pense à Mohamed Debagh qui l’a brillamment secondé dans cette aventure. Je pense à Marc Blanpain, Vice-Président du Conseil d’administration de la GBM dont l’appui à la banque n’a jamais fait défaut. Je pense à bien d’autres personnes remarquables, dont certains sont parmi nous, et surtout à son personnel si dévoué au projet de son fondateur.’’



‘’Nous sommes à Nouadhibou, grande place du secteur de la Pêche. Je me dois de m’acquitter d’un devoir, celui d’exprimer toute la gratitude de la banque à ceux qui ont, contres vents et marées, gardé leur confiance en la GBM pendant cette période de confusion qui vient heureusement de prendre fin. Nous remercions la Direction Générale de la SMCP, et avec elle toute sa hiérarchie, pour sa contribution à la normalisation des opérations de la GBM dans ce secteur si vital pour l’Économie Nationale’’, dira-t-il.

Défi relevé

La directrice générale de la banque, Dr Leila Bouamatou a tenu à rappeler succinctement la vision, la stratégie et les objectifs de la banque après avoir fait un bref survol historique. ‘’La GBM a été créée en 1995 par Mohamed Ould Bouamatou dans un climat peu favorable marqué par un environnement post-réajustement structurel et une société sans aucune tradition de bancarisation où les opérations informelles prenaient le dessus dans toutes les affaires commerciales’’, dira-t-il. Elle a ensuite évoqué les différentes étapes par lesquelles la GBM est passée et les mesures arbitraires qui l’ont frappée tout au long de ces longues dernières années. ‘’Dès sa mise en place, la GBM s’est hissée au podium des banques commerciales les plus engagées dans le financement de l’économie nationale affichant le ratio de capitalisation le plus élevé. A titre d’exemple, avant la crise de 2012, la GBM détenait 30% des parts de marché du secteur de la Pêche à Nouadhibou. Hélas ! Cet essor a été fortement impacté par les différentes mesures arbitraires qui ont frappé notre banque tout au long de ces longues dernières années. Fort heureusement, cette crise, injustement imposée à notre institution, n’a pas eu l’effet escompté qu’Allah en soit loué. La fidélité des clients de la banque et la loyauté de son personnel, et c’est l’occasion de les en remercier, vivement ici, ont constitué un rempart inébranlable sur lequel se sont brisées toutes les tentatives vaines de déstabilisation de la GBM’’, dira-t-elle. Dr Leila Bouamatou évoquera ensuite la stratégie ambitieuse de la banque caractérisée entre autres par l'introduction de la Finance Islamique, la création d’une nouvelle agence à Rosso pour répondre aux besoins du secteur agricole, l'ouverture sur les PME et PMI et la politique efficiente des ressources humaines axée sur la formation continue et la recherche de l'excellence. ‘’Les locaux que nous inaugurons aujourd’hui, ont été conçus et exécutés suivant les normes de sécurité les plus rigoureuses dans un style qui allie à la fois modernité et tradition arabo-musulmane. Ils répondent, avant tout, à un besoin urgent d’accueillir et de servir notre chère clientèle dans un cadre convivial qui reflète l’image de la banque Corporate que nous sommes’’, conclut-elle.