Adoption par le gouvernement d’un projet de loi pour la protection du consommateur

Le gouvernement a examiné et adopté un projet relatif à la protection du consommateur, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du jeudi 09 janvier 2020.

L’objectif de ce texte « est d’instituer un système rigoureux de contrôle en matière de qualité et de sécurité des aliments et des services, qui vient compléter le dispositif déjà existant, mais insuffisant, notamment dans les domaines du contrôle de l’hygiène alimentaire, de la police sanitaire et vétérinaire », explique un communiqué publié à l’issue de la réunion.