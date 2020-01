Boghé: Caravane du Réseau des organisations de la société civile pour la sécurité alimentaire (ROSA)

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les droits des femmes, en partenariat avec la Coopération Espagnole et l'ONG OXFAM, le ROSA, qui regroupe 17 organisations non-gouvernementales œuvrant pour la sécurité alimentaire,a lancé une campagne qui a touché 7 communes de la Wilaya du Brakna : Boghé, Dar El Barka, Dar El Avia (moughataa de Boghé), Bababé, El Vora, Aéré Mbar (moughataa de Bababé) et Edebay Hijjaj dans la moughataa de Mbagne. Cette caravane citoyenne de sensibilisation sur les droits de la femme particulièrement celle qui vit en milieu rural est organisée sous le slogan :"les droits de la femme: un devoir citoyen’’. Le lancement de la caravane a été faite ce 26 décembre 2019 dans la commune de Boghé sous la présidence du Hakem de Boghé, Mohamed Mahmoud O. Mohamed Lemine, du Maire adjoint de Boghé, de Mme Sy Lalla Aicha du ROSA et du comité local du réseau. Sur les banderoles que portaient les militantes et militants, on pouvait lire : " Le droit des femmes: un devoir citoyen" ou "Je suis une femme, je compte", "Tous ensemble pour les droits des femmes", "Tous ensemble soutenons les droits des femmes pour réduire les inégalités et la vulnérabilité au changement climatique’’. Il a été évoqué également le droit de la femme à l'éducation et à la santé. Cette caravane, qui a continué jusqu'au 31 décembre, a été aussi marquée par l'élection d'un comité de soutien composé de 5 membres au niveau de chaque commune cible.

Brahim Ely Salem, Cp. Brakna