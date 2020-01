Approbation par l’AN d’un prêt de 3,1 milliards de MRO pour un port de pêche à Nouakchott

Les députés ont examiné et approuvé un accord de prêt de 586 millions de yuans, soit 3,1 milliards de MRO contracté par l’Etat auprès de la banque d’Import- Export de Chine, destiné à la

construction d’un port de pêche à Nouakchott, au cours d’une séance plénière qui s’est déroulée lundi après-midi.

Ce prêt « est remboursable sur une durée de 20 ans, avec un différé de 5 ans, assorti d’un taux d’intérêt de 2% par an, avec des frais de gestion de 0,25% et une commission d’engagement de 0,25% par an », selon les détails fournis par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Devant les députés, le ministre de l’économie et de l’industrie, Cheikh El Kebir Moulaye Taher, a expliqué que le prêt contracté auprès de la banque chinoise « répond aux efforts du gouvernement en vue de mettre en place des infrastructures appropriées pour le secteur de la pêche afin de stimuler ses performances. Il s’agit d’un port de pêche multifonctionnel à réaliser sur un site situé à 25 kilomètres au Nord de Nouakchott, doté d’une capacité de débarquement de 400.000 tonnes par an, favorisant quelques 2300 opportunités d’emplois, dont 1500 pendant la phase de construction et 800 emplois permanents ».

Evoquant l’importance du secteur de la pêche pour l’économie nationale, le ministre a rappelé qu’il offre « 226.000 emplois, contribue pour 14% aux ressources budgétaires et 40% des rentrées en devises ».