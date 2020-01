La Mauritanie projette d’appliquer les lois interdisant le tabac

C’est avec sept mois de retard en raison d’un agenda particulièrement chargé (élection présidentielle, crise post électorale, ramadan…) que la

Mauritanie a célébré, le 31 décembre 2019, la journée Mondiale sans tabac commémorée chaque 31 mai. Un retard qui a le mérite d’occasionner de fortes annonces.

Ainsi le ministre de la santé, Dr Nedhirou Ould Hamed a réaffirmé la fermeté du gouvernement de faire appliquer à la lettre de la loi de lutte contre le tabagisme. Le premier acte fort sera l’interdiction totale du tabac dans les locaux du ministère de la santé. « Lesbâtiments du département de la santé deviendront un endroit sans fumée », a révélé Dr Nedhirou. Le représentant par intérim de l’OMS en Mauritanie, Dr. Niang Saidou a averti, de son coté, que « l’épidémie de tabagisme est l’une des plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles le monde n’ait jamais été confronté puisqu’il tue presque la moitié des utilisateurs du tabac ».

Il a énoncé que « le moyen le plus efficace pour améliorer la santé pulmonaire est de réduire la consommation de tabac et l’exposition

indirecte à sa fumée avant d’exhorter les gouvernements à adopter et à appliquer des politiques de lutte anti-tabac visant à réduire sa demande afin de promouvoir l’arrêt de son utilisation et d’assurer le traitement adéquat de la dépendance ».

Dr. Niang Saidou a salué le travail de sensibilisation et de plaidoyer qui a touché, pendant de longues années, toutes les couches de la population, les décideurs, les parlementaires, les religieux et la société civile qui a permis à la Mauritanie d’enregistrer d’énormes

progrès dans la lutte anti-tabac.

Rappelons que cette année la journée mondiale est célébrée sous le thème : «appliquer les lois pour lutter contre le tabagisme » qui met l’accent sur les effets négatifs du tabac sur la santé des poumons.