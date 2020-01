Monsieur le président,

A la veille de cette fin d’année, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 à vous, votre famille et à tous les mauritaniens et mauritaniennes.

Monsieur le président,

Vous avez répondu favorablement à l’appel du peuple mauritanien et à toute la classe politique et nous vous en remercions. La Mauritanie sort d’une saison chaude pour entamer le début de la saison froide (tkhoul nowba ve nowba) et c’est tout à fait normal qu’il y ait une minorité de personnes résistantes à ce changement parce qu’elle est égoïste et ne cherche que son intérêt et non celui du pays. Mais vous, vous voulez rassembler et redonner confiance au peuple mauritanien qui a assez souffert. Nous vous rassurons de notre soutien politique tant que vous êtes sur cette voie.

Monsieur le président,

Nous aimerions apporter une modeste contribution à ce changement ô combien important pour notre nation. Permettez-nous de citer ces différents points qui nous sont chers et font partie de notre participation :

La lutte contre la pauvreté, nous demandons d’éviter cette distribution dégradante et humiliante de sacs de riz, d’huile et autres vivres, que faisaient les anciens régimes pour nos valeureux citoyens, et cela pendant des périodes courtes et éphémères ne leur permettant pas de satisfaire leur faim. Nous vous proposons à la place ceci. La Mauritanie est composée de 4 millions d’habitants dont deux millions vivent relativement normalement. Les deux autres millions vivent dans la misère, la crasse et l’ignorance. En divisant ces deux millions en famille de quatre personnes (père, mère, fils et fille), vous aurez cinq cent milles familles pauvres. Un père de famille a besoin d’un toit, d’assurer la scolarité et la santé de ses enfants, de l’eau et de l’électricité. C’est le strict minimum du droit humain. Vous devez au cours de votre mandat faire un grand chantier de cinq cents milles logements sociaux éparpillés dans les quinze wilayas. Ce grand chantier aura plusieurs retombées sur l’économie locale d’abord pour les entrepreneurs mauritaniens qui seront satisfaits de cette aubaine de chantier qui durera des années mais aussi et surtout pour la création des emplois qui permettra de faire vivre les pauvres (électriciens, maçons, plombiers, ouvriers, etc.) qui auront un salaire mensuel pendant quelques années. Ces logements seront en location-vente pour ces familles pauvres que vous aurez à inaugurer et distribuer chaque année au fur à mesure de l’avancement du chantier.

Maintenant qu’il est logé, ce père de famille aura besoin d’un salaire mensuel. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin ni d’un prêt, ni du budget de l’Etat, ni de donateur mais simplement d’un bout de papier signé par l’tat appelé licence pour les véhicules de transport. Il suffit que le gouvernement organise le transport urbain par la création des licences pour ces milliers de voitures de transport (taxis et autres) et les attribue gratuitement au père de famille qui pourra à son tour louer cette licence aux transporteurs et cela permettra à la famille d’obtenir de cette manière un salaire mensuel. Les enfants grandiront dans un environnement sûr et sécuritaire, n’oubliez pas que ces enfants seront les futurs cadres de ce pays tout en sachant qu’ils devront s’acquitter des dettes (de la banque mondiale, du FMI…) entreprises par nos anciens régimes. C’est cela la lutte contre la pauvreté.

S’agissant de l’environnement, il y a beaucoup d’industries (Tasiast, Snim, etc.) qui doivent participer à la vie sociale en réparation des dommages causés par leurs exploitations. Ici nous vous proposons de les impliquer dans la prise en charge des soins de la population en contribuant à la couverture sanitaire universelle par une allocation conséquente à la CNAM mais aussi à la création des agences de contrôle de la qualité des eaux, de la protection de la faune et la flore d’une part. Et d’autre part à la construction des espaces verts et de loisirs pour la population. Cependant il ne faut pas oublier de mettre en place un système pérenne de contrôle et suivi de ces sociétés.

La qualité des produits importés est un point essentiel que nous ne pouvons occulter tant la qualité des aliments importés et des médicaments est essentielle. Et là nous ne pouvons pas manquer de rendre hommage à votre équipe gouvernementale en particulier le ministère de la santé pour les réformes entamées dans ce sens.

Monsieur le président,

Ne pas parler de l’unité nationale sera une erreur de notre part. C’est un sujet si important et crucial qui à notre sens ne peut être ignoré. La cohésion nationale devrait être un objectif primordial pour vous. L’organisation des débats et des rencontres sur les sujets qui fâchent sera bénéfique pour notre nation. Nous avons déjà initié une coalition appelée Union pour la cohésion nationale (UCN) composée de cadres et d’intellectuels des deux parties. Cette coalition a entamé certains débats, mais une appropriation gouvernementale permettra à notre pays d’avancer vers la réparation et la compréhension.

Monsieur le président,

Nous espérons que cette modeste contribution sera entendue. Et espérons aussi une année 2020 prospère et bénéfique. Qu’Allah guide vos pas vers les bonnes résolutions et béni notre pays. Amine.

MOHAMED DELLAHI

PRESIDENT DU PARTI MAURITANIEN POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT