Ebety demande l’arrêt des poursuites contre Chaavi

Maître Brahim ould Ebety, avocat au barreau de Nouakchott, engagé dans la défense des intérêts de Moustapha Limam Chaavi, homme politique mauritanien très connu dans le Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, a dénoncé » le caractère purement politique » des poursuites judiciaires contre son client, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international depuis 2011, et a interpellé les plus hautes

autorités mauritaniennes, pour l’arrêt immédiat de cette procédure, au cours d’une rencontre avec la presse, organisée lundi soir.

Moustapha Limam Chaavi, rappelle-ton, est poursuivi pour « terrorisme, haute trahison et blanchiment de capitaux ». Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice

mauritanienne depuis la fin de l’année 2011.

Interrogé au sujet de ce dossier le 20 décembre dernier, à l’occasion de sa première sortie médiatique depuis son départ de la présidence de la République, l’ancien chef de l’Etat, Mohamed ould Abdel Aziz, a expliqué «qu’il s’agit d’une affaire pendante devant la justice et seule cette dernière peut répondre».

L’avocat contredit cette thèse et rappelle le contexte de déclenchement de cette affaire, suite à une interview accordée par Chaavi à l’organe « Al Akhbar » sous le titre « Chaavi appelle à en finir avec Abdel Aziz, et l’accuse d’avoir échoué dans la lutte contre le terrorisme».

Aussitôt « Mohamed ould Abdel Aziz ordonne à la police, au procureur de la République et à toutes les institutions concernées, de mobiliser leur énergie et moyens, pour constituer un dossier de poursuites contre Moustapha Limam Chaavi. Ordre est transmis à la Direction de la Sûreté de l’Etat (DES-police politique) pour enquête préliminaire. Le dossier a été ouvert au parquet sous le numéro 1746/2011 et transmis à un juge d’instruction.

Ainsi, Il s’agit de poursuites conçues par la politique en exécution d’ordre de sa hiérarchie et présentées à la justice. Une mise en scène exécutée sans retenue, sans réserve, réalisée le même jour,

à la vitesse de l’éclair », selon maître Brahim ould Ebety.

Moustapha ould Limam Chaavi est connu pour avoir régulièrement servi de médiateur dans les négociations pour la libération d’otages occidentaux aux mains des groupuscules terroristes dans le Sahel.