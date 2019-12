Renforcement des capacités des acteurs des droits de l’homme

L’Association Mauritanienne d’Aide aux Nécessiteux (AMANE), vient d’organiser un atelier de Sensibilisation-Plaidoyer sur le droit international des droits de l’homme et le cadre juridique mauritanien relatif à la protection et la promotion des droits de l’homme. L’activité s’est déroulée ce 30 décembre 2019,dans un hôtel nouakchottois au profit de 25 acteurs de la justice : magistrats, greffiers, forces de l’ordre et religieux ainsi que des parlementaires et des avocats dans la wilaya de Nouakchott Ouest.

Dans son mot de bienvenue, madame Sektou mint Mohamed Vall présidente de l’ONG, a tenu à remercier le Royaume des Pays-Bas, partenaire financier du projet ‘’Société civile pour une justice bien traitante’’, porté par l’ONG. Elle a aussi rappelé que dans le cadre dudit projet, 60 membres d’ONG nationales ont été formés au cours des derniers mois et que d’ici quelques semaines 75 acteurs de la justice seront sensibilisés sur les normes internationales et nationales des droits de l’homme dans la seule ville de Nouakchott. Elle a enfin rappelé que le projet contient un 3 ème volet non moins important à savoir la sensibilisation des personnes privées de liberté sur l’outil conçu par AMANE, le ‘’Manuel pédagogique sur les droits des personnes privées de liberté’’.