ONPM: Communiqué

L'Oganisation Nationale du Patronat Mauritanien - ONPM - se réjouit du nouveau climat apaisé que connait la scène mauritanienne, préalable nécessaire à toute Concorde et réconciliation entre les différentes composantes de notre Société.

Notre souhait ardent est de voir ce climat se perpétuer, se développer et se pérenniser pour déboucher sur un processus positif, dynamique et irréversible de reconstruction dans notre pays.

La reconnaissance récente des mérites et des réalisations de nos deux confrères, Messieurs Mohamed Ould Boumattou et Ahmed Baba ould Azizi Ould Elmamy, sous le Haut patronage de SE M. le Premier Ministre constitue, à nos yeux, un premier pas sur l'unique voie possible de réhabilitation et de réparation des préjudices subis par deux fils fidèles à leur patrie, anciens Patrons des patrons, grands batisseurs et bienfaiteurs, après des années d'éviction, de persécution et d'arbitraire.

Les populations mauritaniennes ont réclamé légitimement et dans l'unanimité un tel processus de réparation et de réinsertion, dans l'honneur, la fraternité et la justice.

Notre Organisation, la première à revendiquer, dans sa conférence de presse du 23 septembre 2019, (contre vents et marées éphémères), leur retour à la mère patrie, réitère son soutien à tout ce qui est de nature à les réhabiliter dans leurs droits légitimes, non seulement dans les formes, mais aussi dans les faits (notre organisation et ses membres compris) et en premier lieu ceux qui ont connu la pire des souffrances, l'exil forcé.

Nouakchott le 30 décembre 2019

Le Président

Mohamed Mahmoud EBNOU