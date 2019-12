Communiqué de condoléances: Grave accident de circulation

Un grave accident de circulation sur la route crénelée de Nouadhibou /Nouakchott a fait 12 morts et beaucoup de blessés et des coincés dans la ferraille de voiture sans pouvoir être détachés, les secours pompiers font défaut.

Dès son arrivée à Nouadhibou par vol de air Mauritanie le Président Biram Dah Abeid s'est dirigé d'abord à la mosquée Ghouba pour la prière mortuaire et ensuite à l'hôpital espagnol pour être au chevet des blessés ou une foule immense était déjà massée scandant le nom de Biram Dah Abeid.

Au nom de IRA – Mauritanie, au nom du président Biram Dah Abeid, au nom de IRA Nouadhibou , au nom des populations de Nouadhibou, nous présentons nos condoléances attristées aux familles des victimes, aux populations de Nouadhibou, et à tous les militants ,prions pour le repos de leurs âmes et prions pour le rétablissement rapide des blessés et appelons l'état à prendre en urgences les mesures qu'il faut.

Cellule de communication

IRA Nouadhibou