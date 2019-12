Ghazouani annonce des mesures pour l’arrêt du carnage sur les routes

Il s’agit d’une collision entre un bus de transport en commun parti de Nouakchott, et un camion gros porteur en provenance de Nouadhibou, dont le résultat est un véritable carnage à l’origine d’une vive émotion.

Dans son message de condoléances, le chef de l’Etat mauritanien écrit avoir «appris avec consternation, la nouvelle de l’accident de circulation survenu aujourd’hui sur l’axe Nouakchott-Nouadhibou, qui a occasionné un grand nombre de décès et de nombreux blessés parmi nos compatriotes.

En cette douloureuse circonstance, la présidence de la République exprime ses condoléances et ses sentiments de compassion, aux familles et proches des victimes, implorant Allah le Tout Puissant, de couvrir les défunts de sa miséricorde et de les accueillir en son saint paradis, tout en donnant aux siens courage et patience.

Le président de la République exprime également aux blessés ses souhaits de prompt rétablissement, tout comme il s’engage auprès des citoyens à ce que toutes les dispositions et mesures, soient prises par les départements concernés, pour garantir la sécurité routière et limiter le nombre d’accidents de la route ».