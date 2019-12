Congrès de l'UPR : Programme chamboulé

Prévu initialement pour deux jours ( 28 et 29 décembre, »), le congrès de l'UPR se passera en une seule journée au cours de laquelle les congressistes vont adopter les textes et désigner les membres du Conseil National. Les travaux se dérouleront au nouveau palais des congrès Al Mourabitoune. Ensuite, dans une réunion qui sera organisée à l'ancien palais des congrès, le nouveau Conseil National procédera à la désignation du nouveau bureau exécutif de l'Union Pour la République. A quelques quarante-huit heures de cette rencontre politique très attendue, les supputations vont bon train sur qui sera le président de cette nouvelle version de l'UPR dont le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sera sans aucune surprise désigné comme référence c'est à dire celui qui décide seul de tout ce qui touche de près ou de loin à la vie du Parti. Pour rappel, ce congrès intervient dans un contexte marqué par la sortie médiatique de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui avait l'ambition de continuer à avoir son mot à dire via cette formation dont il revendique la paternité mais que les structures, notamment le fameux comité de gestion et les élus ( députés, maires, conseils régionaux) ont complètement désavoué. Selon certaines sources citées par des sites d'information, l'ancien président très déçu et humilié se préparerait à aller en Espagne puis en Grande Bretagne. Le temps d'apprendre à ses dépens que celui qui compte sur les Mauritaniens alors qu'il n'est plus au pouvoir " fait son thé sur des bouses ", comme dit l’adage.