Communiqué de presse

Pour la reprise des travaux du 2è congrès ordinaire de l’Union Pour la République (UPR), les huit commissions de préparation ont finalisé leurs travaux ce jeudi 26 décembre 2019.

Ces réunions ont vu la participation active et engagée d’un grand nombre de militants et de militantes du Parti.

Des discussions et débats riches et d’un haut niveau ont été tenus et soutenus au sein de toutes les commissions, dans une entente et une cohésion notables, animés par la grande ambition que les participants ont pour leur parti et le défi qu’ils veulent relever d’organiser un congrès réussi à tous les niveaux.

A la fin de leurs travaux, l’ensemble des participants aux réunions ont produit des projets de documents politiques et organisationnels qu’ils ont remis aux commissions spécialisées, afin de les soumettre aux congressistes qui auront le mot final sur la meilleure orientation à prendre.

Par ailleurs, toutes les mesures d’organisation ont été prises et toutes les dispositions nécessaires mises en place pour que le déroulement du congrès soit un succès.

Et pour en assurer la meilleure couverture médiatique possible, un centre de presse équipé et disposant de toutes les spécifications techniques nécessaires a été installé au Palais « Al Mourabitoune », afin de permettre à la presse nationale et internationale qui a exprimé le désir de couvrir le congrès, de pouvoir accomplir sa mission dans de bonnes conditions.

