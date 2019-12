COMMUNIQUE DE REMERCIEMENTS

La délégation de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), sous la conduite de son Président, Dr KANE Hamidou Baba, a regagné Nouakchott, Dimanche, 22 Décembre à 13 heures.

Partie de Nouakchott, le samedi 14 Décembre, la délégation a sillonné les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimakha. Au cours de son périple, elle a animé des conférences des cadres dans les villes de Boghé, Bababé, Mbagne, Kaédi, Maghama, Sélibaby, entre autres, et a visité plusieurs localités.

La délégation a remercié les populations pour leur détermination et leur engagement lors des dernières présidentielles7; elle a expliqué aux populations son projet de société et a pu s’enquérir des préoccupations et des attentes de celles-ci.

La délégation a réitéré aux populations que la CVE ne ménagera aucun effort pour que l’égalité, la justice et l’équité soient une réalité en Mauritanie, et elle s’est engagée à continuer le combat pour que les droits spoliés des uns et des autres soient recouvrés.

La CVE présente ses condoléances les plus attristées aux populations de Duungel (Bababé) et Mbagne suite aux deux décès survenus dans ces localités.

Enfin, la CVE, qui appelle à l’union et au renforcement des liens fraternels, remercie toutes les populations pour leur accueil, s’excuse auprès des villages que la délégation n’a pas visiter et dit AMIN pour les prières des divers chefs religieux formulées à son endroit et à l’endroit du peuple mauritanien.

Nouakchott, le 23 Décembre 2019

Rachid LY

Président de la Commission Communication