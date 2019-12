Le fédéral de l’Assaba invite les congressistes à mettre à profit le congrès de l’UPR pour réitérer leur soutien aux engagements du président Ghazwani

Tout ce que l’Assaba compte d’élus, de cadres, de notabilités s’était donné rendez-vous, ce lundi après-midi ( 23 décembre), à l’ancien palais du congrès. La Wilaya n’a pas mis dans la dentelle.

Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire fédéral de l’Assaba, Dje Ould Ahmed Ethmane a assuré que les congressistes de la région seront au rendez-vous et qu’ils profiteront du 2e congrès de l’UPR, prévu le 28 décembre pour réitérer leur soutien aux président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazwani. Et pour cause, justifie le fédéral, la Mauritanie vit, depuis son élection à la tête du pays, des changements très importants, ceci à tous les niveaux. Des changements qui toucheront et profiteront, à n’en pas douter à l’ensemble des mauritaniens, dans leur diversité, assure Ould Ethmane. Et d’ajouter: le climat de détente et de concorde observé au lendemain du 2 aout dernier constitue un gage de succès que les mauritaniens doivent capitaliser.

Donc à l’instar des autres régions, la région natale du nouveau président a fini de choisi son camp dans la querelle de légitimité au sein de l’UPR. Pour l’Assaba, le président Ghazwani constitue l’unique référence de l’UPR et son congrès, prévu le 28 novembre marquera un nouveau départ pour le pays. C’est la raison pour laquelle, il a invité les 230 congressistes de la Wilaya à prendre date avec l’histoire et à contribuer à la mise en œuvre des engagements électoraux du président Ghazwani pour le bien-être des populations mauritaniennes.