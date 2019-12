Naissance d’un collectif pour la libération de l’ancien DG de l’ENER

Plusieurs individus, cadres et citoyens de divers horizons ont annoncé avoir constitué une « Initiative pour la Libération » d’Ousmane Wone, ancien Directeur Général de l’Etablissement National pour l’Entretien (ENER-public, liquidé depuis près de 2 ans) détenu à titre préventif depuis 2017 et dont le procès a été renvoyé à 2 reprises, pour le complètement d’une enquête qui n a jamais été réalisé, lundi au cours d’une conférence de presse.

Amadou Tidiane Diop, président de l’Initiative, spécialiste en audit, a mis en exergue « les irrégularités dans les investigations de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et des accusations non étayées par des faits, avec comme résultat un rapport vide, pour un dossier dont la motivation est un règlement de comptes sans rapport avec les règles de comptabilité et l’exigence de justice ».

Pour sa part, Mamadou Kalidou Bâ, Professeur de Lettres à l’Université de Nouakchott et écrivain, interpelle directement le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour lui rafraîchir la mémoire « en tant que Chef d’Etat Major des armées, vous aviez rencontré M. Ousmane Wone, alors qu’il venait de passer quelques mois à la tête de l’ENER. A l’époque, vous l’avez félicité pour son bon travail, qui place dans une dynamique de redressement, une entreprise au bord de la faillite. Il ne faut pas laisser ce cadre dans une situation de détention abusive, alors que l’accusation a été incapable de fournir la moindre preuve d’un détournement qui lui serait imputable ».

Quant à Sy Mamoudou, juriste d’entreprise, il rappelle que « dès son arrivée à la tête de l’ENER, Ousmane Wone s’est attaqué aux contrats frauduleux et a supprimé toutes les dépenses de complaisance qui étouffaient la trésorerie de l’entreprise. Une action qui a porté atteinte à de nombreux intérêts occultes. C’est ce qui explique l’origine du règlement de comptes dont il est victime. Nous demandons à la juridiction devant laquelle est déféré son dossier, de statuer sur son cas sans délai, car l’affaire a fait l’objet de 2 renvois.

Soit, il y a des preuves qu’il est coupable d’une infraction pouvant justifier une condamnation et le verdict tombe. Ou alors, il n a rien fait de contraire à la loi, on le libère. Car sa place n’est pas en prison, mais au sein de sa famille. Nous absolument convaincus de sa totale innocence ».

Ousmane Wone a été DG de l’ENER entre 2015 et 2017. Il est arrivé aux commandes à un moment ou cette entreprise était confrontée à de grosses difficultés.

De nombreux observateurs soupçonnent 2 hauts responsables du pouvoir du président Mohamed Abdel Aziz « d’avoir poussé l’ENER à la faillite et de se servir de Wone comme bouc émissaire ».