Le ministre de la Santé s'excuse

Selon une source citée par Al Akhbar, le ministre de la Santé, Mohamed Nedhirou Ould Hamed se serait excusé à la suite d'une invitation qui lui a été adressée pour participer à une réunion que des ressortissants du Brakna organisent dans un hôtel de Nouakchott dans le cadre des préparatifs du congrès de l'UPR prévu les 28 et 29 décembre 2019. Le ministre aurait répondu qu'il est très occupé par le travail gouvernemental et n'a pas vraiment du temps à consacrer à la politique. Une excuse qui lui aurait valu il y a peu encore un débarquement intempestif et sans appel. Depuis quelques jours, les cadres et élus des différentes wilayas organisent des réunions pour se préparer au congrès très attendu de l'Union Pour la République qui ne sont en réalité qu'une occasion de faire les derniers réglages et de passer les consignes pour respecter le mot d'ordre de confirmer officiellement que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est le nouveau véritable patron de cette formation politique qui détient la large majorité à l'Assemblée Nationale et que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz voulait continuer à piloter. Comme il l'avait déclaré à la veille de son départ, il voulait continuer à avoir son mot à dire sur les affaires du pays. Mais, au vu de l’évolution de la situation, cela semble plutôt mal parti.