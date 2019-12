Nouakchott a abrité samedi soir, 21 décembre une soirée organisée à la maison de la poésie (Beth Al-Chiir), en hommage aux émérites artistes de la famille Ehl Abba, en l’occurrence feus Sidaty et la diva de la chanson mauritanienne, sa fille Dimi. Le vibrant hommage, dédié également au musicien Verid Hacen, avait été supervisé par Dr Bedi Ould Ebnou, en présence de dizaines de personnalités littéraires, scientifiques et médiatiques et de présidents de diverses corporations culturelles dans le pays. Dr Bedi Ould Ebdou a exprimé à cette circonstance sa joie pour l’organisation de cet événement, adressant ses vifs remerciements à la "Maison de poésie de Nouakchott". Verid Hacen a joué à cette occasion des mélodies et psalmodié d’anciens refrains au cours de cette cérémonie, marquée aussi par la lecture de poémes présentés par des sommités du « Chiir El mouritani ». Il a été annoncé à la fin de cet événement, la mise en place d’une commission chargée de mettre en place un programme durable pour rendre régulièrement hommage à feus Sidaty et à la diva de la chanson mauritanienne, sa fille Dimi.