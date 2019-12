Lutte contre la migration irrégulière: Appui de près de 500 millions de MRU de l’UE à la Mauritanie

L’Union Européenne accorde à la Mauritanie un appui budgétaire de 11,6 millions d’euros, soit près de 500 millions de MRU « pour renforcer les capacités du gouvernement, en particulier dans la sécurité et la migration », annonce vendredi, une note de la représentation de l’UE à Nouakchott. « Cette première tranche constitue un acte concret de soutien européen dans ces domaines et pour les réformes favorisant une meilleure gestion des ressources publiques au bénéfice de toute la population. L’Union Européenne (UE) et la Mauritanie sont des partenaires stratégiques dans plusieurs domaines, dont celui du contrôle des flux de migration irrégulière et de stabilisation sécuritaire face aux menaces terroristes et aux trafics illicites», explique la note. Ce programme est d’une valeur totale de 25 millions d’euros (plus d’un milliard de MRU), avec une procédure de décaissement étalée sur 2 années.

La Mauritanie est une terre de transit des migrants irréguliers de l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe, dont la porte d’entrée et l’archipel espagnol des Canaries.