"L'ancien président Aziz n'est pas le mieux placé pour parler des instances du parti", selon Sidi Mohamed Maham

L'ancien président de l'Union Pour la République, Sidi Mohamed Maham a, dans une réaction sur Twitter, déclaré que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz n'est pas le mieux placé pour parler des instances de l'UPR lui rappelant que n'est-ce pas lui qui a imposé à ce parti un comité de réforme qui a remplacé toutes ses instances qu’il a annulées avant le congrès avant de mettre en place un comité de gestion contraire à tous les textes du Parti et à toutes les traditions. Et aujourd'hui, déclare l'ancien président de l'Union Pour la République, " tu essaies d'instrumentaliser le comité de gestion pour ton objectif personnel et non pour celui du Parti. Une fois encore arrête !"