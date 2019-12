Aziz confirme la bataille contre Ghazouani

Mohamed ould Abdel Aziz, a confirmé «les profondes divergences » entre lui et son successeur, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, qui a prêté serment le 01 août 2019, au cours d’une conférence de presse organisée tard dans la nuit du jeudi au vendredi, à son domicile de Nouakchott.

C’est la première sortie médiatique de l’ancien chef de l’Etat mauritanien, après plusieurs mois passés à l’étranger et un retour au pays le 16 novembre dernier.

Mohamed Abdel Aziz réfute la prétention de son successeur « à servir de référence » à l’Union Pour la République (UPR), principal de la majorité disposant de plus de 100 députés sur les 150 élus à l’assemblée nationale.

Cette formation a annoncé la tenue d’un congrès les 28 et 29 décembre.

L’ancien président mauritanien estime que l’entêtement de son successeur à servir de référence à l’UPR constitue «une démarche violant la constitution, qui interdit au président de la République de diriger un parti politique.» « Je ne serais plus candidat à une élection. Cependant, je reste en politique à travers l’UPR, car je suis rentré au pays pour sauver la démocratie», dira-y-il.

Parlant de sa gouvernance pendant plus de 10 ans, à la lumière de plusieurs allégations relatives à des faits de gabegie découverts par la cour des comptes pendant les derniers mois, et des audits en cours dans tous les départements ministériels, Mohamed ould Abdel Aziz a déclaré n’avoir jamais donné d’ordres illégaux aux responsables qui ont eu à gérer les biens publics sous son règne.