Désignation des Présidents des comités préparatoires du Congrès de l'UPR

Le comité de gestion de l"UPR a rendu publics les noms des présidents des sept commissions préparatoires de son congrès dont les travaux sont prévus les 28 et 29 décembre courant. Les présidents de ces commissions sont :

Mohamed Abdallahi Ould Kharchi (commission politique), Ahmedou Ould Jelvoune ( commission communication), Aly Ould Elada ( commission organisation), Sidney Sokhna (commission des textes), Ba Madine (commission des critères) Vatimetou Abdel Malik (commission Accueil et Secrétaiat), Ngaidé Lamine Kayou (commission juridique). Pour rappel, le congrès de l'UPR intervient dans un contexte marqué d'une part par une grosse polémique autour de sa paternité et par de qui entre le nouveau président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz devrait en être la référence, d’autre part. Des sources proches du comité chargé de superviser l'organisation du très attendu congrès parlent de très importants changements auxquels les Upéristes vont procéder comme entre autres : le changement du nom du Parti ou la suppression du bureau politique de ses instances