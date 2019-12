Autour d’un thé : Peuple de braves

Qui vole un œuf, volera un bœuf. Et qui vole un budget, volera quoi ? Certainement une société, une démocratie ou même un État entier. Mais, c’est aussi connu que celui qui n’a rien englouti n’avalera pas un os de travers et qui n’a pas volé n’a pas peur des pisteurs. De là à dire que nous avons tous peur des pisteurs ou que nous risquons tous avaler un squelette en entier de travers, il n’y a qu’un pas. Un peuple de preneurs de ce qui ne lui appartient pas. Un peuple de braves. Une certaine bravoure qui fait prendre, au planton, des ramettes de papier, quelques paquets de stylos et de registres à revendre au papetier du coin. Une bravoure qui fait prendre, au comptable, des machines, photocopieurs, agrafeuses ; lui fait détourner une imprimante toute neuve ou surfacturer des dépenses au profit d’un indicible fournisseur qui s’enrichit entre une soirée et sa matinée. Une bravoure de hauts officiers d’une normalement Grande Muette venus apprendre la nage chez les civils au point d’en devenir capables de les noyauter. Des militaires qui sont partout, sauf là où ils devraient normalement être. Braves dans les affaires. Braves en investissements dans les secteurs des pêches, des bâtiments, des divers. Braves en avancements intempestifs aux grades militaires jusqu’à la clochardisation d’une si respectable institution. Braves dans la justification de l’injustifiable. Qui n’a pas encore en tête ces images ridicules et catastrophiques de « nos chefs de guerre » en grosse campagne de dénigrement contre un vieil homme débarqué sans foi ni loi par un chef de bande aujourd’hui voué aux gémonies tant par ses soutiens que par ses détracteurs. Bravoure d’indélicats députés collaborant au torpillage d’un processus démocratique via débarquement intempestif et sans appel d’un président démocratiquement élu. Et qui manigancent affreusement les budgets, au cours de sessions à huis clos des ministères et institutions, pour on ne sait quelle complicité ? Bravoure de ministres carnivores, herbivores, dilapidateurs. Qui sans vergogne détournent honteusement l’argent public. Des braves. Des héros. Des audacieux. Qui osent parler. Rire. Danser. Et même demander des comptes aux autres ! Que serait le procès de Maouiya Sid ‘Ahmed Taya ? Qui n’aura pas la corde à son cou, si un certain ex-dernier Président devrait répondre de ses actes ? Les quotas de poulpe, les attributions foncières, les autorisations de change, les soins à l’étranger, les grosses commissions occultes perçues de conventions et accords avec des sociétés comme Poly Hondong ou des multinationales comme MCM, Tasiast ou autre… C’est qui dans tous ces coups ? Qui n’est pas dedans ? Qui a mis à genoux la SNIM ? Dans quelles poches ou dans quels comptes sont allées se fourrer les grosses fortunes engendrées du temps où les choses allaient encore excellemment pour ce fleuron de notre économie nationale ? La forêt ne suffit pas pour cacher le poltron. Frémissez, bande de bandits et de receleurs ! Il faut faire bouger les dossiers de la décennie. Rien à vous voir remuer comme ça, comme cela suffit à comprendre que quelque chose ne va pas ou ne doit plus très bien aller ! Bravoure d’un Président qui comprend que la meilleure façon de se défendre est d’attaquer. D’aller au fond du camp de l’ennemi, pour se prémunir contre ses potentielles agressions. Qui comprend qu’il faut mener la bataille sur un front loin de ses bases. Très loin de ses bases, pour résoudre les belligérants à rester dans leurs limites. Une stratégie qui a payé contre les groupes islamistes du Nord-Mali (c’est tellement d’actualité !). Une stratégie qui a payé contre les voraces dévastateurs de la république, complètement affolés par les irrégulières incartades et les imprévisibles sorties d’un président-fondateur permissif à la limite de l’insolence. Après la Mauritanie nouvelle, une autre Mauritanie nouvelle. Après le Président- fondateur, un autre Président-fondateur. Après la décennie des « réalisations », une autre décennie dont on ne sait encore de quoi sera-t-elle qualifiée. Applaudisseurs, soutiens, majorité et autres initiatives de soutien, groupes et que sais-je encore : Debout, on appareille ! Salut.

Sneiba El Kory