communique ONPM

Déclaration à l'attention de l'opinion publique, des pouvoirs publics et des Employeurs de Mauritanie.

L'ONPM rappelle à l'ensemble de ses partenaires qu'elle a été créée en 2006 et qu’après deux années d’activité, en 2008, elle a conclu un accord avec la CNPM (Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie), sous l'égide du gouvernement pour la fusion des deux associations dans une nouvelle organisation dénommée UNPM, la même que d'autres utilisent aujourd'hui de manière illégale.

En effet, il y a eu juste un accord de principe et la dénomination était d'ailleurs proposée par notre organisation l'ONPM (Organisation Nationale du Patronat de Mauritanie).

Il a donc été convenu que nous devions enregistrer la nouvelle organisation, UNPM (Union Nationale du Patronat de Mauritanie), auprès de la justice comme prélude à la dissolution des deux anciennes organisations à savoir l'ONPM et la CNPM pour que la fusion devienne effective et que de nouvelles instances soient mises en place et réparties équitablement entre les deux partenaires.

Toutefois, nos collègues de la CNPM semblent avoir oublié ou feignent d'oublier leurs engagements, profitant de changements intervenus au sommet de l'État en 2008 pour nous exclure et renier tout ce que nous avions convenu.

Ils se sont ainsi appropriés la nouvelle dénomination de façon tout à fait illégale puisque l'UNPM n'a jamais été légalement mise en place. Car pour faire une fusion ou s'unir, il faut être deux au moins.

Nous avons notifié cette situation aux autorités compétentes en nous réservant notre droit de continuer à agir en tant qu'ONPM en attendant une régularisation à la faveur de réformes idoines qui réhabilitent chacun dans ses droits.

Maintenant que notre pays s'engage sur la voie de l'assainissement et d'une réparation des injustices et abus du passé, nous prenons tout le monde à témoin et tendons la main à toute entreprise visant à normaliser les rapports et à réconcilier les mauritaniens avec l'État et avec le droit à travers un respect strict des lois et procédures pertinentes.

Nous appelons tous les adhérents de l'ONPM à la plus grande vigilance, à la mobilisation constante pour palier à toutes les éventualités.

Nous invitons l'ensemble des professionnels de toutes les corporations à adhérer massivement à l'ONPM.

Alors que nous nous attendions à une réunion conjointe entre les deux organisations pour formaliser la fusion en prélude à un congrès constitutif, nous avons été surpris par l’annonce de la commémoration du 50eme anniversaire de l’UNPM (qui n’a aucune existence légale) le 27 décembre 2019

Nous demeurons convaincus que les pouvoirs publics et les acteurs concernés comprennent et apprécient notre désir de compromis et d'apaisement et qu'ils comprendront autant toute autre attitude à laquelle pourrait nous conduire l'entêtement des autres.

Qu'Allah guide nos pas

Nouakchott, le 17 décembre 2019

Le Président

Mohamed Mahmoud Ould Ebnou