Nouakchott, le 17 décembre 2019 - Tasiast Mauritanie Limited S.A. (ou Tasiast, ou TMLSA), annonce aujourd'hui avoir, pour l’exploitation de la mine de Tasiast en Mauritanie, signé avec la SFI (membre du Groupe de la Banque mondiale), l’agence Exportation et Développement Canada, et avec la participation d'ING Bank et de la Société Générale, un accord de prêt définitif pour un montant qui pourra atteindre 300 millions de Dollars US.

« Nous sommes heureux d'avoir signé l'accord de prêt, qui est un bon indicateur du soutien d'un bailleur de fonds multilatéral, d'une agence de crédit à l'exportation et de deux banques internationales, pour nos opérations de Tasiast. La finalisation de cette installation souligne bien le climat attractif des investissements étrangers en Mauritanie », a déclaré J. Paul Rollinson, Président-Directeur Général de Kinross. « Tasiast a continué d'obtenir de bons résultats et a dépassé les performances attendues sur le plan opérationnel depuis l'achèvement de l'expansion initiale. Nous pensons que cet accord contribuera au succès à long terme de Tasiast, tant pour le bénéfice de Kinross que celui du peuple mauritanien.

AliouMaiga, Directeur régional de la SFI pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a déclaré: « C’est le plus grand investissement jamais réalisé par la SFI en Mauritanie et il s’aligne à notre stratégie de soutien au développement du secteur privé en Afrique. Le soutien de la SFI à Tasiast reflète l'alignement du Groupe de la Banque mondiale au programme de développement du Gouvernement mauritanien, et l'engagement du projet à maintenir les meilleures pratiques environnementales et sociales et maintenir des emplois qualifiés. Le projet soutiendra les investissements du Gouvernement mauritanien dans le développement économique et social du pays. »

L'accord a été signé à la suite d'un processus compréhensif de diligence raisonnable avec les prêteurs, y compris des visites de sites, des réunions avec le Gouvernement de Mauritanie et d'importantes revues et évaluations techniques ou environnementales.

Le prêt de 8 ans, qui se fera sans recours à Kinross, vient à échéance en décembre 2027 et à un taux d'intérêt flottant de LIBOR majoré de 4,38%. La tranche initiale au titre de l'accord de prêt est prévue pour le début 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles.

Au sujet de la Société Kinross Gold

Kinross est une société minière d’extraction d’or senior basée au Canada, avec des mines et des projets : aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Mauritanie, au Chili et au Ghana. Kinross se focalise sur une production de valeur basée sur les principes clés d'excellence opérationnelle, de robustesse du bilan, de croissance disciplinée et d'exploitation minière responsable. Kinross maintient des cotations à la Bourse de Toronto (symbole: K) et à la Bourse de New York (symbole: KGC).

