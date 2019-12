Semaine du Maroc en Mauritanie: Présentation

Du 16 au 22 Décembre 2019, Nouakchott accueillera la « Semaine du Maroc », qui se veut une opportunité idoine pour mettre en avant la richesse et l’authenticité du patrimoine matériel et immatériel du Royaume et pour célébrer la fraternité séculaire et la densité des relations humaines, sociales et culturelles entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie.

Cette semaine sera organisée par l’Ambassade du Royaume, à Nouakchott, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Maison de l’Artisan, l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (Morocco Foodex), ainsi qu’avec le Ministère du Commerce et du Tourisme de la République Islamique de Mauritanie et la Chambre du Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie Tourisme.

La « Semaine du Maroc », qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et la promotion des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, propose un programme d’activités riche et varié, incluant notamment, des espaces « B to B » et rencontres institutionnelles, des espaces d’exposition conçus pour mener les visiteurs dans un voyage au Maroc, pour découvrir davantage sa richesse culturelle, son art culinaire, ses produits de terroir et des produits industriels et services.

Ce rendez-vous a, par conséquent, pour objectif de permettre au public et aux professionnels de découvrir les différents segments et labels, qui valorisent les produits de terroir marocains, d’offrir un moment de partage et de passion pour l’art culinaire et le goût authentique. Il permettra, également, de mettre en exergue la beauté et la finesse des produits artisanaux et l’art de vivre marocain.

L’espace devant accueillir la « Semaine du Maroc », conçu comme un village marocain, dans l’enceinte du Stade Olympique de Tevragh Ziena, à Nouakchott, comporte des chapiteaux rehaussés des tentes traditionnelles sur une étendue d’environ 3000 m2.

Une riche programmation artistique et culturelle est prévue pour l’animation de cette manifestation, incluant des soirées musicales animées par des artistes marocains et mauritaniens, des veillées poétiques ainsi qu’un défilé célébrant le Caftan marocain.

Une conférence sur « les échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie : état des lieux et perspectives», est également prévue lors de cette Semaine du Maroc.