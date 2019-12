Sit in pour le retour des exilés

Ils se sont donné rendez-vous aux premières heures de la matinée ce jeudi 12 décembre devant la présidence de la République. Ils, ce sont les amis, les parents, les sympathisants et de simples citoyens, venus par milliers demander la levée d’une injustice qui n’a que trop duré, celle qui frappe les hommes d’affaires Mohamed Ould Bouamatou, Moustapha Ould Limam Chavi, Mohamed Ould Debagh et Ahmed Baba Ould Azizi, le journaliste Hanevy Ould Dehah, le poète Ould Mseydef et la troupe des Awlad Leblad. Persécutés dans leur propre pays et contraints à l’exil, par la faute du régime précédent, ils demandent à présent que justice leur soit rendue et qu’ils puisent rentrer librement rejoindre leurs familles. Le sit in organisé a été rehaussé par le présence de nombreux hommes politiques (Sidi Mohamed Ould Boubacar, Saleh Ould Hanena, Mohamed Ghoulam Ould El Hadj Cheikh), plusieurs députés notamment Abderrahmane Ould Mini, Dane Ould Ethmane, et des artistes comme l’ancienne sénatrice Maalouma Mint Meidah. Les manifestants brandissaient des photos des concernés et des banderoles demandant la fin des poursuites. Ils sont restés près de trois heures avant de se retirer dans le calme.