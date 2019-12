RFD: Communiqué de presse

Le Chef de l’Etat, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, hier, en audience M. Ahmed Ould Daddah, Président du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD).

‏La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère caractérisée par la convivialité, la franchise et la globalité des questions fondamentales abordées; des questions ayant trait aux préoccupations des citoyens, à la concorde nationale, à la démocratie et au développement.

‏Dans ce contexte, le Président Ahmed Ould Daddah exprime sa satisfaction quant à l’atmosphère qui a marqué la rencontre et à la ferme volonté qu’il a ressentit auprès du Chef de l’Etat pour trouver des solutions satisfaisantes aux multiples problèmes dont souffre le pays, notamment la normalisation de la vie politique par le biais d’une concertation sérieuse et constructive, le renforcement de l'unité nationale, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la réparation des injustices et la permission à tous les Mauritaniens, contraints à l'exil, de rentrer dans leur pays, sans conditions ni restrictions.

Mercredi , 11/12/2019

Le Département de la Communication du RFD.