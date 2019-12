Plans d’action de la Convention d’Abidjan : lancement de la consultation nationale

Dr Diagana Abdoulaye a affirmé, ce mercredi (11 décembre), à Nouakchott, lors du lancement de la consultation nationale pour le développement des plans d’action des protocoles additionnels de la Convention d’Abidjan, que celle-ci constitue « pour la Mauritanie une étape décisive dans le processus d’appropriation et de domestication des axes majeurs de ce qui est appelé à servir d’ossature aux Plans d’Investissements Multisectoriels». Chargé de communication et Représentant le secrétariat de la Convention d’Abidjan, DrDiagana a estimé que « le processus est d’autant plus intéressant qu’il s’inscrit dans une dynamique régionale qui a vu les pays de la Convention d’Abidjan se retrouver autour d’un consensus pour une gestion durable des écosystèmes marins et côtiers et des ressources qu’ils recèlent pour le bien-être des populations ».

Le Représentant du secrétariat de la Convention d’Abidjan a noté la contribution de qualité qui a été celle des experts mauritaniens, lors de l’élaboration des protocoles additionnels à la convention d’Abidjan, notamment le protocole sur les activités pétrolières et gazières en Mer.

Dr Diagana Abdoulaye espère que les 3 jours de travaux qui arrivent permettront aux Experts Mauritaniens d’unir leurs idées à celles des autres Etats-Partis pour débloquer le potentiel économique bleu de notre écorégion, à travers de bons outils de gestion intégrée des espaces marins et côtiers.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable, Mady Ould Taleb , la réalisation des plans d’action nécessite une large concertation et une totale synergie de contribution de tous ceux et celles qui sont impliqués de près ou de loin dans la protection des ressources naturelles en général et la préservation de l’environnement marin et du littoral en particulier.

Selon Ould Taleb, « le gouvernement mauritanien, particulièrement attentif au problème de l’environnement, ne ménagera aucun effort dans le processus d’élaboration d’outils de gestion pour développer de nouvelles stratégies afin de créer un essor aux projets sectoriels de gestion durable des ressources naturelles. Pour gagner ce pari, l’implication permanente et efficace des élus, des collectivités locales, de la société civile est nécessaire dans cette lutte ».

Rappelons que la Mauritanie a ratifié par la loi n°007/2011, en date du 16 janvier 2011 la Convention d’Abidjan. Elle constitue un cadre juridique global que les pays ont mis en place pour l’ensemble des programmes qui protègent et sauvegardent la façade maritime.

Signalons que la mise en œuvre des protocoles additionnels est le but que le Secrétariat exécutif de la Convention a fixé aux Cocontractants à travers des consultations nationales. Des termes de référence ont été élaborés et fixent comme cadre de travail le développement et la mise en place des plans d’actions des protocoles additionnels.

De nombreuses communications ayant trait entre autres au protocole de gestion intégrée des zones côtières et de son plan d’action, présentation de la gestion durable des mangroves, protocole et de son plan d’action, le protocole sur les normes environnementales et les normes relatives aux activités d’exploration pétrolière et gazière et de son plan d’action seront présentées durant les assises de Nouakchott. A la fin des travaux, une feuille de route de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action sera ainsi déclinée.