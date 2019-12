Convention de 230 millions de MRU entre PROPARCO/ ATTIJARI Bank Mauritanie pour le financement des PME

Le Groupe Agence Française de Développement (AFD) en Mauritanie, par l’intermédiaire de sa filiale PROPARCO, dédiée au financement du secteur privé, et ATTIJARI Bank Mauritanie (ABM)-filiale du groupe marocain « ATTIJARAWAFA Bank »-ont signé mercredi, 2 conventions de garanties destinées à couvrir des prêts au secteur privé, d’un montant global de 5,5 millions d’euros, soit 230 millions de MRU, permettant à la banque de renforcer ses activités auprès des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Cet événement s’est déroulé en marge de la célébration de 40 ans de présence de l’AFD en Mauritanie.

La convention a été signée par le Directeur Général d’ATTIJARI Bank Mauritanie (ABM), Mohamed Boubrik, et le Directeur Régional Afrique du Nord pour PROPARCO, Yazid Safir. Dans l’ensemble du continent africain, et particulièrement en Mauritanie, « les difficultés d’accès au crédit représentent le principal frein au développement du secteur privé », constate un document remis à la presse à l’occasion de la cérémonie de signature.

La seconde garantie de type EURIZ, vise plus spécifiquement des secteurs à fort impact social ou sociétal. Les secteurs de l’agriculture, de la pêche, l’éducation et de la santé, seront ainsi directement ciblés.

Un portefeuille de 2,5 millions d’euros de prêts, de 5000 à 1 million d’euros chacun, consentis par ABM aux PME, seront garantis par PROPARCO.

Le mécanisme de garanti EURIZ bénéficie du soutien de l’Union Européenne (UE) et du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ».

140 Petites et Moyennes Entreprises (PME) mauritaniennes devraient bénéficier de prêts grâce ces 2 garanties.