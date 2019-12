Célébration de 40 ans de présence de l’AFD en Mauritanie

Les Locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture denMauritanie (CCIAM), ont abrité mercredi, la cérémonie de lancement des activités marquant la célébration de 40 ans de présence dans le pays, de l’Agence Française de Développement (AFD), en présence du ministre mauritanien des finances, Mohamed Lemine ould Dehbi, de l’ambassadeur de France, Robert Moulié, du Directeur de PROPARCO (filiale AFD) pour l’Afrique du Nord, Yazid Safir, de plusieurs personnalités issues de l’administration et du secteur privé. Plusieurs activités étalées sur 2 jours marqueront cet anniversaire.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le Directeur de l’AFD pour la Mauritanie, Lionel Yondo, a expliqué qu’à travers cet événement, « il s’agit de célébrer les projets que le Groupe Agence Française de Développement (AFD) et ses partenaires, ont réalisé sur le terrain dans de nombreux domaines : santé, éducation, eau et assainissement, développement rural, ou encore formation technique et professionnelle, avec de bons résultats ».