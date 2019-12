Répartition du quota d’enseignants: Maghama encore lésé

En proie à un déficit d’enseignants, le département de Maghama ne verra pas de sitôt combler son manque criant. L’inamovible DREN (Directeur Régional de l’Education Nationale) du Gorgol Mohamed Lemine ElWely vient de répartir le quota du personnel d’enseignants (270) de la région. Et le moins qu’on puisse constater est que le département de Maghama, en se voyant attribuer 31 enseignants, a encore été lésé. Pourtant ses besoins sont énormes. Maghama a besoin de 171 enseignants. Et ne dispose présentement que de 68 pour 13 cycles soit un enseignant pour trois classes. Certaines écoles, fautes d’enseignants, risquent de fermer. La situation est critique. Les notables, élus locaux et cadres s’activent pour remédier à cette situation. Ils espèrent trouver une oreille attentive. Pas celle quand même du gouverneur du Gorgol!!! Au fait de la situation, Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, en poste depuis 2014, n’a toujours pas réagi face à cette situation. Pour eux, il urge de pallier à ce gap et permettre aux scolaires de Maghama de recevoir la même éducation que ceux du reste du pays.

Selon eux, la réforme du secteur doit nécessairement passer par la disponibilité des enseignants et attendent des changements notoires au sein des structures et démembrements régionaux. Le ministère doit réparer cette injustice pendant qu’il est temps. En poste depuis plus de sept ans, le très controversé DREN du Gorgol, Mohamed Lemine ElWely est pointé du doigt pour ses « choix non objectifs », son «laxisme » se prévalant de la position «d’intouchable ». Au Gorgol où il fait l’unanimité contre lui, ElWely a fini par discréditer le peu de crédit qui reste encore à l’école. « Il fait tout ce qu’il veut», fulmine-t-on.